عدد من المناطق التابعة لولايات سوسة والمنستير وصفاقس شتسهد انقطاعا للكهرباء يوم الاحد المقبل بسبب اشغال الصيانة

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اعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، عن قطع التيار الكهربائي ، الأحد 20 مارس 2022 من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال على عدة مناطق من ولايات سوسة والمنستير وصفاقس بسبب اعمال الصيانة.واوضحت الشركة ، في بلاغ لها الجمعة، ان الانقطاع سيطال، على مستوى ولاية سوسة، كل من سوسة المدينة وخزامة الغربية و سهلول و جوهرة وواد غنيم و عمارة سنيت كوريات في تقسيم الثكنات وحي بوحسينة طريق الملعب الأولمبي والحي السكني وراء القاعة المغطاة.ويشمل الانقطاع، على مستوى ولاية المنستير، كامل مدينة المصدور والمنطقة الصناعية بالمصدور في حين ستشهد طريق قابس من كلم 3 إلى كلم 7 التابعة لولاية صفاقس انقطاعا للكهرباء.واكدت الشركة، أن عملية إرجاع التيار الكهربائي ستتم بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام علما وان الاشغال تندرج في اطار البرنامج الدوري للصيانة