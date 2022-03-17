زغوان: تواصل تعطّل مشروع المساكن الاجتماعية ببئر مشارقة وتعرّضه إلى نهب وتخريب تجهيزاته

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تعرّضت المساكن الاجتماعية ببئر مشارقة من ولاية زغوان مؤخرا إلى عمليات نهب وتخريب تجهيزاتها من طرف مجهولين تعمدوا سرقة عدد من أبوابها، وتهشيم البعض الآخر، ونهب تجهيزات دورات المياه وقنواتها النحاسية، وذلك في غياب الحراسة، ما ساهم في تعميق الإشكاليات الحائلة دون تسليم المساكن لأصحابها واستكمال المشروع الذي شهد على امتداد مراحله عدة عراقيل منها ما هو متعلق بتأخر ربط المساكن بشبكات المياه والنور الكهربائي، ومنها ما هو متعلق بضبط القائمة النهائية للمنتفعين.وفي هذا الإطار، أفادت المديرة العامة لبرنامج السكن الاجتماعي، منية البصير، في تصريح لـ"وات"، بأنه على إثر المعاينة الميدانية لهذه المساكن وما تعرضت له من تخريب وسطو على أغلب تجهيزاتها، تمت دعوة المقاول المكلف بإنجازها إلى تحديد الأضرار والإسراع بإصلاحها بحكم مسؤوليته في غياب الحراسة.وأكدت حرص اداراتها على التنسيق مع مصالح إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتركيز محول ثان لتزويد كافة المساكن بالنور الكهربائي، لافتة إلى أن عملية تسليم المساكن للمنتفعين لن تتجاوز موفى السنة الجارية.يشار إلى أن عدد المساكن الاجتماعية ضمن هذا المشروع يبلغ 270 مسكنا تم الانطلاق في بنائها منذ 2012 في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بكلفة أشغال تجاوزت 14 مليون دينارا.