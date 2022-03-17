مدنين : ولاية المفارقات بين شريط ساحلي جذّاب وعمق داخلي في أدنى ترتيب مؤشّر التنمية

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تمتدّ ولاية مدنين الواقعة بالجنوب الشرقي للبلاد التونسية على مساحة 9167 كلم مربّعا، وهي ولاية ساحلية وحدودية مع ليبيا التي ترتبط بها برّا بواسطة معبر راس جدير الحدودي، ويتوفّر بها أيضا معبران آخران أحدهما بحري متمثّل في الميناء التجاري في جرجيس والاخر جوّي هو مطار جربة جرجيس الدولي.يعتبر خبراء الاقتصاد والتنمية ان الموقع الجغرافي لولاية مدنين استراتيجي ومتميّّز ومنفتح على محيطه الخارجي برا وبحرا وجوا إذ يربط بين ضفّتي المتوسط ويؤمّن التواصل مع افريقيا جنوب الصحراء والمغرب والمشرق العربيين ليكون هذا الموقع أحد نقاط القوة بها.كما تزخر الجهة إضافة إلى ثراء المخزون التاريخي والثقافي بإمكانات ومؤهّلات تنموية متنوّعة وميزات تفاضلية هامة ومن بينها تعدّد الموارد والخامات الطبيعية حيث تمثّل المراعي نسبة 60 بالمائة من المساحة الجملية ويبلغ طول سواحلها 580 كلم ما يمثّل ثلث سواحل البلاد مع وجود بحيرتين تمسحان 80 الف كلم مربع هما البيبان وبوغرارة وفق ما ذكره لـ(وات) المدير الجهوي للتنمية وليد التريكي.وتمتد مساحات الاشجار المثمرة في هذه الولاية على 201 الف هك نسبة 93 بالمائة منها من الزياتين توفّر معدلا سنويا من الزيت يقدر ب15 الف طن كما تمتلك ثروة حيوانية هامة تقدر ب510 الاف راس من الاغنام والماعز و19 الف راس من الابل و1320 راس من الابقار وتوفّر أيضا إنتاجا من الصيد البحري يقارب 17 الف طن سنويا بما يمثّل 15 من الانتاج الوطني.ويحتل قطاع السياحة اهمية كبرى بهذه الجهة بوجود 107 وحدات سياحية توفّر طاقة استيعاب تفوق 50 الف سرير اضافة الى قطاع هام للصناعات التقليدية يرتكز على تنوّع كبير للحرف وقطاع صناعي أبرز اختصاصاته الصناعات الغذائية والفلاحية .وتمثل ولاية مدنين فضاء مناسبا لتطوير وتنمية عديد الانشطة الواعدة والقطاعات الدافعة للاستثمار والتشغيل وخاصة في مجال الانتاج البيولوجي للزياتين واستغلال الفرص التي يتيحها تصدير زيت الزيتون البيولوجي في الاسواق العالمية اضافة الى مجال تربية الاسماك والاحياء المائية ذات النوعية الجيدة والقيمة التصديرية العالية وتحويل منتوجات البحر وتثمين المخزون الهام من الثروات الطبيعية والمواد الإنشائية من طين وجبس ورخام وملح .ورغم هذه الفرص والامكانات المتاحة والميزات التي تتحلّى بها الا ان عدة نقاط ضعف تشكو منها الجهة وجعلت الاستفادة من نقاط القوة التي تتوفر بها دون المستوى المنشود وخاصة على مستوى ضعف جاذبيتها للاستثمار المحلي والاجنبي والرفع من اداء الانشطة الاقتصادية والحدّ من معضلة البطالة التي تبلغ نسبة 18 فاصل 7 بالمائة وتمثل نسبة بطالة اصحاب الشهائد العليا منها 43 فاصل 9 بالمائة متجاوزة النسبة الوطنية المقدرة ب30 فاصل 3 بالمائة، وفق المعطيات التي ذكرها المدير الجهوي للتنمية.ويتواصل تراكم مخزون البطالة بسبب ضعف النسيج الاقتصادي وعدم قدرته على استيعاب طلبات الشغل وخاصة لعدم وجود مشاريع صناعية كبرى ومجددة ذات طاقة تشغيلية عالية ومحتوى معرفي متطور.وتشهد الجهة تفاوتا اقتصاديا واجتماعيا واختلالا في التوازن بين شريطها الساحلي الجذاب وعمقها الداخلي بين معتمديات داخلية احداها تاتي في اسفل الترتيب في مؤشر التنمية وهي بني خداش وبين معتمديات ساحلية في الصدارة تتقدّمها جربة حومة السوق، لتكون بذلك ولاية المفارقات وهو ما يعرقل بلوغ الجهة مستوى تنمويا متجانسا بين مناطقها.وتستشرف الجهة منوالا تنمويا جديدا حاضنا لقاعدة اقتصادية واسعة ومثمّنا للموارد والثروات المتاحة وجاذبا للاستثمار المحلي والاجنبي وقادرا على استيعاب طلبات الشغل بناء على تصوّر هيكلة اقتصادية ترتكز على أقطاب تنموية في مختلف مناطقها وهي القطب الصناعي في مدنين الكبرى يضم مدنين وسيدي مخلوف وبني خداش والقطب الاقتصادي في جرجيس والقطب السياحي في جربة والقطب التجاري واللوجستي في بن قردان.