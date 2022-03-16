انتهاء دراسات مشروع القطب الاقتصادي في جرجيس، في انتظار التمويل لتحقيق حلم الجنوب التونسي

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انتهت دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع القطب الاقتصادي المصادق عليه منذ 2009، بعد إنجازها من قبل فضاء الانشطة الاقتصادية بجرجيس بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية ضمن برنامج "الوظائف والفرص ونجاح الأعمال بتونس" بكلفة بلغت 575 ألف دينار، وفق تصريح الرئيس المدير العام للفضاء شوقي فريعة لــ(وات).واضاف ان المشروع الحكومي، لايزال في مرحلة البحث عن التمويل، باعتبار تقديرات كلفته الجملية التي تتجاوز 1,7 مليار دينار، وهو يشكل افاق اقتصادية واعدة بقدرته على خلق 1380 شركة جديدة، قادرة على توفير 50 الف موطن شغل.واشار الى انه تم ايضا، اضافة الى اعداد مخطط اعمال القطب للفترة 2021-2031، إعداد مثال الاشغال الخصوصي ، وحددت مساحة المشروع ب717 هكتارا ، وذلك بعد الانتهاء من اعداد الدراسات المائية والحصول على موافقة وزارة التجهيز والاسكان عليها.هذا وتشمل مكونات المشروع وفق فريعة، انشاء منطقة صناعية واعدة على مساحة230 هكتارا، ومنطقة لوجيستية تمسح 200 هكتار، ومنطقة خدمات على مساحة 144 هكتارا، ستتضمن مصحّات وقصر معارض ونزل واقامات، ثم فضاءات عامة ، سيقع الحرص فيها على تركيز محطة طاقة شمسية لتوليد الطاقة الفولطاضوئية وتوفير الاحتياجات الطاقية النظيفة والصديقة للبيئة.وبيّن فريعة، انه تم تكوين لجنة قيادة فرعية بين وزارات النقل والصناعة واملاك الدولة والشؤون العقارية وفضاء الانشطة الاقتصادية، وتم الشروع في اطار التسويق للمشروع والبحث عن التمويل ، استقبال عدد من ممثلي المؤسسات الاقتصادية الكبرى من المانيا والصين وعدد من الدول الاوروبية بالتعاون مع مصالح ولاية مدنين، للاطلاع على أنشطة الفضاء والتعرّف على آفاق المشروع ، الذي يتطلب ادراجه ضمن المشاريع ذات الاهمية الوطنية ليصبح قطبا اقتصاديا متكاملا يشع على كامل الجنوب.واعتبر ان المشروع الحلم الذي ينتظره ابناء الجنوب التونسي لايتطلب فقط التمويل وتنفيذه على ارض الواقع بل إدراج معتمدية جرجيس كمنطقة تنمية جهوية بالنسبة للانشطة الصناعية في اطار احكام مجلة الاستثمار، وتطوير الخط الجوي الداخلي للمسافرين بين مطار جربة جرجيس ومطار تونس قرطاج الى جانب إنشاء خطوط بحرية تجارية منتظمة بالميناء التجاري بجرجيس تربط بموانئ عالمية وخاصة موانئ طرابلس.كما يتطلّب مدّ شبكة الغاز الطبيعي الى الميناء التجاري ، وربط جرجيس بالطريق السيارة والشبكة الحديدية السريعة، والاسراع بإنجاز الطريق الحزامية التي تربطها بالطريق السيارة تونس رأس جدير.واعتبر ان هذه المقترحات التي لاتخصّ فقط القطب المزمع إنجازه ، والتي من شانها دعم إشعاع فضاء الانشطة الاقتصادية في جرجيس المنتصب منذ 1993 ، تشمل ايضا بعث مركز تكوين مهني متعدد الاختصاصات يوفّر اليد العاملة المختصة في اطار استراتيجية استباقية تراعي حاجيات المؤسسات الاقتصادية، وتلائم الانشطة المتوفرة بالجهة.وبيّن ان القطب المبرمج سيركّز جغرافيا على اهم المواقع الاستراتيجية على اعتبار قربها من الاسواق الأفريقية والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي، اذ يبعد مسافة 70 ملم فقط على الحدود الليبية، و400 كلم على الحدود الجزائرية، كما يستند على جغرافيا طبيعية غنية بالمواد الانشائية مثل الجبس والرخام والطين والرمل، والمنتوجات البحرية ،والفلاحية على غرار زيت الزيتون.وسيستفيد أيضا من انفتاحه على بنية تحتية عصرية، تشمل مطار جربة الدولي والميناء التجاري، ومعبر رأس جدير وشبكة طرقات واتصالات هامة.يذكر ان القطب سينجز عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال مساهمة الدولة بالعقّار البالغة مساحته 717 هكتارا، والذي انطلقت إجراءات تغيير صبغته من ملك الدولة البحري الى ملك الدولة الخاص .