ثماني عشرة دولة في الدورة الثالثة لأيام قرطاج لفنون العرائس ومصر ضيف شرف

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// افتتاح ضخم في الشارع ومدينة الثقافة

بعد تعذّر تنظيمها لسنتيْن متتاليتيْن (2020 و2021) بسبب جائحة كورونا، تعود تظاهرة أيام قرطاج لفنون العرائس إلى الساحة الثقافية لتُقام دورتها الثالثة من 19 إلى 26 مارس الحالي تحت شعار "ماريونات فن وحياة". وتهتمّ هذه بـ "عرائس الخيط".وتحدّثت مديرة هذه الدورة منية مسعدي عن مشاركة 18 بلدا من ضمنها مصر ضيف شرف. وقالت إن الدورة الحالية ستعرف تكريم الفنان العرائسي محمد بشير الجلاد الذي يُعتبر من مؤسسي الحركة المسرحية العرائسية في تونس. كما سيتم تكريم جمعية مهرجان نيابوليس لمسرح الطفل بنابل، بالإضافة إلى تكريم الفنانيْن المصرييْن محمد كشك ومحمد نور الدين.وأكدت منية مسعدي، وهي أيضا المديرة العامة للمركز الوطني لفن العرائس، أن هذه الدورة تتميّز أيضا بكثافة عدد العروض الموجّهة للأطفال والعائلة وللكهول، مشيرة إلى أن عدد المعدّل اليومي سيكون في حدود ستّ عروض يوميّا.وذكرت أن ستّ ورشات سيتمّ تنظيمها لفائدة المسرحيين العرائسيين يشرف عليها مختصّون أجانب، وهذه الورشات هي في "صنع وتحريك عرائس الخيط" بإشراف العرائسي التشيكي Pavel Truhlar، و"خيال الظل التركي" بإشراف العرائسي Cemal Fatih Polat من تركيا، وورشة "خيال الظل" وورشة "العرائس بوساطة جديدة" و"تقنيات وعرائس المسرح الأسود" و"العرائس المائية"، وهذه الورشات الأربعة الأخيرة يشرف عليها كلّ من العرائسيين المصريين عبد الحميد حسني ورضا حسنين ومحمد فوزي ومي مهاب.وسيستفيد منشطو رياض الأطفال بكلّ من ولايات أريانة ومنوبة ونابل وتونس من ورشة تدريبية على مدى 4 أيام من تأطير الأسعد بن حسين وكمال العلاوي.وتهتمّ الندوة الفكرية بـ "واقع وآفاق مسرح العرائس في العالم العربي". وتنعقد يوم 22 مارس صباحا بفضاء معهد تونس للترجمة.واختارت الهيئة المديرة لهذه الدورة الانفتاح على عدد من المناطق التونسية من خلال برمجة عروض للأطفال لأعمال أجنبية من إيطاليا وبلجيكا والبرتغال واسبانيا وجمهورية التشيك. وستشمل هذه العروض مناطق المروج وبن عروس وحمام الأنف ونابل والمهدية.ويُنتظم في ساحة المسارح بمدينة الثقافة معرض تجاري للعرئس على غرار عرائس فخار سجنان وعرائس الحلوى التي تشتهر بها جهة نابل لا سيّما أثناء الاحتفالات برأس السنة الهجرية.ومن المنتظر أن تفتتح الدورة الثالثة لأيام قرطاج لفنون العرائس بعد ظهر يوم السبت 19 مارس بكرنفال عرائسي ينطلق من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ويمرّ بشارع محمد الخامس وصولا إلى مدينة الثقافة حيث سيتابع الجمهور عرضا في فن السيرك بعنوان "آمازونيا" لسيرك "بابا روني". أما الافتتاح الرسمي، فيقام بساحة المسارح ويؤثث بمجموعة من الدمى والعرائس الضوئية من إنجاز المركز الوطني لفن العرائس.