ملتقى الشارقة لالعاب القوى لذوي الهمم - ميداليتان ذهبيتان لوليد كتيلة

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احرز وليد كتيلة ميدالتين ذهبيتين في سباقي 100م و800 م كراسي، مساء امس الثلاثاء، في منافسات اليوم الاول من ملتقى الشارقة لالعاب القوى لذوي الهمم.وكانت نورهان بلحاج سالم توجت امس ايضا بالميدالية الذهبية في اختصاص دفع الجلة (فئة اف 40) بعد تسجيلها لرمية بلغت 8,21 أمتار.ويذكر ان النخبة التونسية لرياضة المعوقين تشارك في ملتقى الشارقة (14-16 مارس) قبل خوض منافسات بطولة فزاع الدولية التي تحتضنها امارة دبي من 17 الى غاية 25 مارس.