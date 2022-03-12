بنزرت: 70 عارضا وعارضة في الدورة 21 لمعرض بنزرت الدولي

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أعطيت عشية أمس ضربة البداية للدورة 21 لمعرض بنزرت الدولي الذي تنظمه منظمة الاعراف في بنزرت بفضاء العرض بالمنطقة السياحية سيدي سالم المطلة على ضفاف المتوسط والتي تتواصل من 11 الى 27 مارس الجاري، وذلك بمشاركة قياسية لـ70 عارضا وعارضة من اغلب مناطق البلاد من ممثلي كبرى الشركات والمحلات وايضا الحرفيين والحرفيات والباعثين الشبان، بحسب ما افاد به عضو لجنة الاشراف العام للمعرض مهدي براطلي.وأضاف المصدر ذاته لمراسل (وات) ، أن إدارة المعرض وتحت اشراف رئيس المنظمة هشام الشريف اجتهدت هذه السنة في تأثيث الدورة 21 لأعرق المعارض في الجهة من اجل توفير جميع حاجيات الزوار من أبناء ومتساكني الجهة وخارجها واضفاء حركية تنموية ومجتمعية متجددة على المنطقة وكل الولاية .ومن جانبه بيّن رئيس لجنة التظاهرات بمنظمة الأعراف منير بن عرب ان دورة هذه السنة شهدت كعادتها اقبالا كبيرا من العارضين المحليين الى جانب بقية العارضين من مختلف مناطق البلاد ،وهو ما يؤكد مكانة معرض بنزرت الدولي وطنيا وجهويا بما يتيح للمستهلك الحصول على مبتغاه من المقتنيات التي تنوّعت من الأثاث بانواعه والملابس والديكور ولوازم الافراح وبقية المستلزمات التي يبحث عنها المواطن ، خاصة مع قرب شهر رمضان المعظم ،كما تم تخصيص حيّز مكاني بارز للباس الوطني وللصناعات التقليدية البنزرتية والتونسية عامة ، خاصة مع تزامن المعرض مع احتفالاتنا الوطنية باللباس الوطني.ولاحظ من جهته عضو لجنة الاشراف على المعرض معز حمدي ، ان ادارة المعرض والى جانب حرصها على ضمان جودة المنتجات والمعروضات ، حرصت أيضا على ان تكون الأسعار تفاضلية وفي متناول الجميع ، وهي ضامنة رئيسية بين الحرفاء والزوار والعارضين ، كما اعدت فقرات تنشيطية وترفيهية يومية موجهة للكبار او الصغار وايضا مفاجات وجوائز قيمة بالمناسبة .