احكام بين 15 و20 سنة سجنا لشبكة تنشط في مجال تهريب الكوكايين بين تركيا وتونس


Publié le Lundi 07 Mars 2022 - 09:34قراءة: 0 د, 25 ث
      
قضت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، باصدار احكام بين 15 و20 سنة سجنا وخطايا ب20 الف دينار في حق شبكة دولية لتهريب مخدر الكوكايين تنشط بين تركيا وتونس.

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وكان منطلق الأبحاث في القضية على اثر عرض أحد عناصر الشبكة على جهاز السكانير بمطار تونس قرطاج حيث تم اكتشاف كمية من مخدر الكوكايين مجزء في شكل كبسولات داخل معدته وبالتحري معه انهار واعترف بما نسب إليه ودل عن هوية باقي عناصر الشبكة موضحا أنهم ينشطون منذ فترة في مجال تهريب المخدرات بين تركيا وتونس .

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