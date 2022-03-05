انطلاق ايام جربة الطبية في دورتها 15 بعد سنتين من الانقطاع بسبب كورونا


Publié le Samedi 05 Mars 2022 - 22:19قراءة: 0 د, 43 ث
      
انطلقت مساء اليوم بجزيرة جربة اشغال ايام جربة الطبية التي تعود هذه السنة في دورتها 15 بعد توقفها لسنتين بسبب فيروس كورونا بحضور 300 مشارك بين اطباء واطباء اسنان وصيادلة ومختصين في العلاج الطبيعي وتقويم النطق من عدة ولايات تونسية.

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وتمثل هذه التظاهرة الطبية التي دابت على تنظيمها نقابة اطباء القطاع الخاص بجربة فرصة للتكوين والاطلاع على اخر المستجدات في مجال العلاج والتعاطي مع عديد الامراض وتبادل المعارف والتجارب واحدث الطرق في العلاج والاحاطة بالمرضى وفق الدكتور رؤوف الباسي عضو بنقابة اطباء القطاع الخاص بجربة.
وتهتم التظاهرة التي ستتواصل يوم غد بعدة مواضيع يؤثثها اساتذة جامعيون واطباء من عدة مؤسسات استشفائية حول امراض القلب والشرايين وضغط الدم والسكري وطب الاطفال والسمنة والامراض الباطنية والجلطة وطب الاسنان.
واعتبر المشاركون من الاطباء ان الايام الطبية مهمة في اثراء معارفهم وتوطيد العلاقات بينهم من مختلف الجهات في نفس الاختصاص او من اختصاصات مختلفة بما يساعد على التواصل.

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