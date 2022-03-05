باجة: زيت زيتون "توكابر" يتوج بالميدالية الذهبية وبجائزة احسن زيت زيتوت خلال مسابقة بلوس انجلس الامريكية

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توج زيت زيتون "توكابر" لضيعة بن اسماعيل بمجاز الباب من ولاية باجة من جديد بالميدالية الذهبية وبجائزة احسن زيت زيتوت فى تصنيفه، وذلك خلال مسابقة عالمية انتظمت في 02 مارس الجاري بلوس انجلس بالولايات المتحدة الامريكيةواعتبر ماهر بن اسماعيل، احد اصحاب ضيعة اسماعيل، في تصريح ل"وات" ان الفوز بجائزة احسن زيت زيتون فى تصنيفه او"باست اف كلاس" "اهم من الميدالية الذهبية"، واضاف ان تونس الدولة الافريقية والعربية الوحيدة التى تحصلت على هذه الجائزة مع اسبانيا واليونانواكد ان هذه الجائزة تعطي مصداقية كبيرة لزيت الزيتون التونسي ولزيت "توكابر" ولجودته لدى كل الحرفاء اعتبارا الى ان ضيعة بن اسماعيل لم تشارك في المسابقة مباشرة بل ان احد من تزودهم بزيوتها قد شارك فى المسابقة بامريكا بالزيت الذى يصله منها.وذكر بن اسماعيل ان زيت زيتون "توكابر" قد تحصل ايضا فى شهر فيفري المنقضي وللمرة الثالثة على التوالي على الميدالية الذهبية في تونس خلال المسابقة الوطنية لاحسن زيت زيتون بكر ممتاز فى صنف الثمري الحاد، المقامة بديوان الزيت تحت رعاية وزارة الفلاحة التونسية، وهي مسابقة تعتمد مقاييس صارمة وجدية مؤكدا ان هذه النجاحات ثمرة عمل متواصل لكل اصحاب الضيعة العائلية بن اسماعيل ب"توكابر".