المؤتمر التاسع والثلاثون للجمعية التونسية لطب العيون يبحث من 3 الى 5 مارس بتونس آخر مستجدات طب العيون


Publié le Jeudi 03 Mars 2022 - 18:19قراءة: 0 د, 56 ث
      
تنظم الجمعية التونسية لطب العيون أيام 3 و4 و5 مارس الجاري بالعاصمة تونس، مؤتمرها التاسع والثلاثين، بمشاركة خبراء ومختصين في طب العيون من شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
ويمثل هذا المؤتمر مناسبة هامة لأطباء اختصاص طب العيون لتبادل التجارب والخبرات والتعرف على آخر مستجدات طب وجراحة العيون على المستوى العالمي من خلال عديد الورشات والمحاضرات التي يؤمنها أطباء مختصون من تونس ومن الخارج.
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ويتضمن هذا اللقاء العلمي محاضرات حول عديد التدخلات الطبية ذات العلاقة بطب العيون، على غرار التصوير الطبوغرافي للقرنية في تصحيح البصر وبرمجة الحلقات في القرنية المخروطية، اضافة الى الأمراض المستجدة وطرق علاجها بالاعتماد على أحدث التقنيات التكنولوجية وكذلك سبل الوقاية منها.
كما يتيح المؤتمر 39 للجمعية التونسية لطب العيون التعريف بالكفاءات الطبية التونسية وتقديم النجاحات التي حققها قطاع طب العيون في تونس، حسب بلاغ للجمعية التونسية لطب العيون.
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ويشمل البرنامج أيضا ورشة بيداغوجية تنظمها كلية الطب بتونس، بالإضافة إلى 47 جلسة وورشة تفاعلية وموائد مستديرة حول طب العيون، سيتم خلالها تقديم 900 نشاط علمي.
ويشارك في هذا المؤتمر إلى جانب الخبراء والمختصين في طب العيون، اطارات شبه طبية وأخصائيو تقويم البصر وممثلو جمعيات ومنظمات تونسية ناشطة في مجال طب العيون.

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