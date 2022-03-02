"القاهرة  تستضيف الاجتماع التأسيسي للاتحاد العربي للعبة الرماية بالسهام "الدارتس

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استضافت القاهرة بداية الاسبوع الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد الاجتماع التأسيسي الأول للاتحاد العربي للعبة الدارتس ( الرماية بالسهام ) بمشاركة ممثلي دول مصر وسوريا وتونس والجزائر وفلسطين والبحرين وموريتانيا وذلك بحضور المصري أحمد ناصر نائب رئيس اتحاد الاتحادات العربية الرياضية .وجرى خلال الاجتماع انتخاب يحيى عبد القادر رئيس الاتحاد المصري للدارتس رئيساً للاتحاد العربي لدورة انتخابية مدتها أربعة أعوام كما تمّ انتخاب الاعلامي التونسي توفيق العبيدي ضمن المكتب التنفيذي للاتحاد.وجرى تكليف لجنة برئاسة رئيس الاتحاد للتنسيق مع اللجان الأولمبية العربية غير المنتسبة للاتحاد بهدف نشر لعبة الدارتس واعتمادها رسمياً من خلال تشكيل لجان أو اتحادات وطنية والانتساب للاتحاد العربي كما تم خلال الاجتماع بحث الخطوات التالية لنشر اللعبة وإقامة الدورات التدريبية التأهيلية للمدربين والحكام حسب ما افاد به مصدر من الاتحاد.ويذكر ان رياضة " الدارتس " غير المنتشرة محليا تعتمد على مهارتي التصويب والحساب وفيها 22 نظاماً للمنافسات،أشهرها "الجيم 501".وهي من فروع رياضة الرماية.وتمارس لعبة "االدارتس” وهي فن الرماية بالسهام، بان يصوب اللاعب سهما على قرص مقسم إلى خمس حلقات مختلفة ألوانها، ولكن بترتيب معين من الخارج إلى الداخل (أبيض -أسود -أزرق -أحمر -أصفر)، وتتدرج النقاط من 1 إلى 10 باختلاف لون ومنطقة الحلقة، فإذا رمي السهم في الحلقة البيضاء يكون الرامي قد سجل هدفا، أما إذا صوب في الحلقة الصفراء فيكون حقق 10 أهداف ...