إنتخاب محمد غنّام رئيسا للجامعة التونسية للتايكواندو للفترة النيابية 2020-2024

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انتخب محمد غنام رئيسا جديدا للجامعة التونسية للتايكواندو للفترة النيابية 2020- 2024 خلال الجلسة العامة الانتخابية التي انعقدت اليوم الاحد بمدينة الحمامات بمشاركة 157 جمعية.وتفوقت قائمة محمد غنّام الرئيس السابق للجامعة على قائمتي النوري المالكي ورضا بالهادف.وتحصلت القائمة الفائزة على 98 صوتا مقابل 30 لقائمة النوري المالكي و25 لقائمة بالهادف.وتتكون قائمة محمد غنّام من الأعضاء الاتي ذكرهم: محمد زياد بوعلي ورضا المكني وسامي العوني ومحمد وجيه بولعابي وأنيس عبيد وسهام الهميسي وسلوى بن بريك وبلال برق الليل وأنيس الجفالي والحبيب الجلاصي وبلال ماطوسي.