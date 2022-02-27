إنتخاب محمد غنّام رئيسا للجامعة التونسية للتايكواندو للفترة النيابية 2020-2024


Publié le Dimanche 27 Février 2022 - 18:36 قراءة: 0 د, 26 ث
      
انتخب محمد غنام رئيسا جديدا للجامعة التونسية للتايكواندو للفترة النيابية 2020- 2024 خلال الجلسة العامة الانتخابية التي انعقدت اليوم الاحد بمدينة الحمامات بمشاركة 157 جمعية.

...

وتفوقت قائمة محمد غنّام الرئيس السابق للجامعة على قائمتي النوري المالكي ورضا بالهادف.

وتحصلت القائمة الفائزة على 98 صوتا مقابل 30 لقائمة النوري المالكي و25 لقائمة بالهادف.
..


وتتكون قائمة محمد غنّام من الأعضاء الاتي ذكرهم: محمد زياد بوعلي ورضا المكني وسامي العوني ومحمد وجيه بولعابي وأنيس عبيد وسهام الهميسي وسلوى بن بريك وبلال برق الليل وأنيس الجفالي والحبيب الجلاصي وبلال ماطوسي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241829



  2.24% (230311 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |

الأحد 27 فيفري 2022 | 26 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:40 18:14 15:42 12:39 06:53 05:27
Babnet
11°
 Babnet14° Babnet % 50 :الرطــوبة
تونــس Babnet
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
14°-713°-814°-715°-717°-6
  • Avoirs en devises
    23642,0

  • (25 fev)
  • Jours d'importation
    132
  •              1 € = 3,25426 DT        1$ =2,90702 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 fev)   1019,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   