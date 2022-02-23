بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج الجولة الأولى لمجموعتي التتويج وتفادي النزول


Publié le Mercredi 23 Février 2022 - 17:59 قراءة: 0 د, 52 ث
      
فيما يلي نتائج الجولة الأولى لمجموعتي التتويج وتفادي النزول ضمن بطولة النخبة لكرة اليد، التي دارت اليوم الأربعاء:

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مجموعة التتويج
في قاعة الزواوي
الترجي الرياضي - نادي ساقية الزيت 27 - 22
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في قاعة القرجاني
النادي الافريقي - جمعية الحمامات 31 - 21
في قاعة اولمبي سوسة
النجم الساحلي - نسر طبلبة 29 - 15


الترتيب ن ل
1- الترجي الرياضي 4 1
- النادي الافريقي 4 1
3- النجم الساحلي 3 1
4- نادي ساقية الزيت 1 1
5- نسر طبلبة 0 1
- جمعية الحمامات 0 1

مجموعة تفادي النزول
في قاعة رشاد خواجة
مكارم المهدية - هلال مساكن 27 - 27
في قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال - نادي كرة اليد بقصور الساف 31 - 26
في قاعة سليمان
اولمبيك سليمان - بعث بني خيار 22 - 32

الترتيب ن ل
1- نادي كرة اليد بجمال 4 1
2- مكارم المهدية 3 1
3- بعث بني خيار 2 1
- هلال مساكن 2 1
5- اولمبيك سليمان 1 1
6- نادي قصور الساف 0 1


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