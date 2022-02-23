بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج الجولة الأولى لمجموعتي التتويج وتفادي النزول

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مجموعة تفادي النزول

فيما يلي نتائج الجولة الأولى لمجموعتي التتويج وتفادي النزول ضمن بطولة النخبة لكرة اليد، التي دارت اليوم الأربعاء:في قاعة الزواويالترجي الرياضي - نادي ساقية الزيت 27 - 22في قاعة القرجانيالنادي الافريقي - جمعية الحمامات 31 - 21في قاعة اولمبي سوسةالنجم الساحلي - نسر طبلبة 29 - 151- الترجي الرياضي 4 1- النادي الافريقي 4 13- النجم الساحلي 3 14- نادي ساقية الزيت 1 15- نسر طبلبة 0 1- جمعية الحمامات 0 1في قاعة رشاد خواجةمكارم المهدية - هلال مساكن 27 - 27في قاعة جمالنادي كرة اليد بجمال - نادي كرة اليد بقصور الساف 31 - 26في قاعة سليماناولمبيك سليمان - بعث بني خيار 22 - 321- نادي كرة اليد بجمال 4 12- مكارم المهدية 3 13- بعث بني خيار 2 1- هلال مساكن 2 15- اولمبيك سليمان 1 16- نادي قصور الساف 0 1