كاس افريقيا للامم لكرة اليد للوسطيات - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الغيني ويصطدم بانغولا في المربع الذهبي

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خسر المنتخب التونسي للوسطيات لكرة اليد حامل اللقب امام نظيره الغيني المستضيف بنتيجة 27-34 في المباراة التي اقيمت مساء يوم الثلاثاء في كوناكري لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الاول لكاس افريقيا للامم.ولحساب المجموعة ذاتها، فاز المنتخب النيجيري على نظيره الجزائري بنتيجة 34-21.وانهى المنتخب التونسي الدور الاول في المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بينما عادت الصدارة للمنتخب الغيني بمجموع 6 نقاط. وتحصل المنتخب النيجيري على المركز الثالث بنقطتين فيما تذيل المنتخب الجزائري الترتيب بلا رصيد.وكان المنتخبان التونسي والغيني ضمنا تاهلهما الى الدور نصف النهائي منذ الجولة الثانية.وفي الدور نصف النهائي المقرر يوم الخميس المقبل، سيواجه المنتخب التونسي نظيره الانغولي متصدر المجموعة الاولى على الساعة الخامسة مساء بينما سيلاقي المنتخب الغيني نظيره المصري صاحب المركز الثاني ضمن المجموعة الاولى على الساعة السابعة ليلا.يذكر ان المنتخبات الاربعة تونس وغينيا وانغولا ومصر ضمنت ترشحها الى مونديال سلوفينيا المقرر خلال شهر جوان 2022.