بطولة النخبة لكرة اليد - برنامج مقابلات الجولة الاولى لمجموعتي التتويج وتفادي النزول

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الاولى لمجموعتي التتويج وتفادي النزول ضمن بطولة النخبة لكرة اليد المقررة يوم الاربعاء بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر:
مجموعة التتويج
في قاعة الزواوي (دون حضور الجمهور)
الترجي الرياضي - نادي ساقية الزيت
في قاعة القرجاني (600 متفرج)
النادي الافريقي - جمعية الحمامات
في قاعة اولمبي سوسة (1250)
النجم الساحلي - نسر طبلبة
مجموعة تفادي النزول
في قاعة رشاد خواجة (700)
مكارم المهدية - هلال مساكن
في قاعة جمال (1250)
نادي كرة اليد بجمال - نادي كرة اليد بقصور الساف
في قاعة سليمان (500)
اولمبيك سليمان - بعث بني خيار
مجموعة التتويج
في قاعة الزواوي (دون حضور الجمهور)
الترجي الرياضي - نادي ساقية الزيت
في قاعة القرجاني (600 متفرج)
النادي الافريقي - جمعية الحمامات
في قاعة اولمبي سوسة (1250)
النجم الساحلي - نسر طبلبة
مجموعة تفادي النزول
في قاعة رشاد خواجة (700)
مكارم المهدية - هلال مساكن
في قاعة جمال (1250)
نادي كرة اليد بجمال - نادي كرة اليد بقصور الساف
في قاعة سليمان (500)
اولمبيك سليمان - بعث بني خيار
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