بطولة النخبة لكرة اليد - برنامج مقابلات الجولة الاولى لمجموعتي التتويج وتفادي النزول


Publié le Lundi 21 Février 2022 - 15:09 قراءة: 0 د, 30 ث
      
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الاولى لمجموعتي التتويج وتفادي النزول ضمن بطولة النخبة لكرة اليد المقررة يوم الاربعاء بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر:
مجموعة التتويج
...

في قاعة الزواوي (دون حضور الجمهور)
الترجي الرياضي - نادي ساقية الزيت
في قاعة القرجاني (600 متفرج)
..

النادي الافريقي - جمعية الحمامات
في قاعة اولمبي سوسة (1250)
النجم الساحلي - نسر طبلبة

مجموعة تفادي النزول
في قاعة رشاد خواجة (700)
مكارم المهدية - هلال مساكن
في قاعة جمال (1250)
نادي كرة اليد بجمال - نادي كرة اليد بقصور الساف
في قاعة سليمان (500)
اولمبيك سليمان - بعث بني خيار

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