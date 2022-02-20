كاس افريقيا للامم للوسطيات لكرة اليد - المنتخب التونسي يفوز على نظيره الجزائري ويصعد الى نصف النهائي


Publié le Dimanche 20 Février 2022 - 19:24 قراءة: 0 د, 48 ث
      
ضمن المنتخب التونسي للوسطيات لكرة اليد حامل اللقب تاهله الى الدور نصف النهائي لكاس افريقيا للامم المقامة حاليا بالعاصمة الغينية كوناكري اثر فوزه على نظيره الجزائري بنتيجة 37-23 (الشوط الاول 20-7) في المباراة التي اقيمت يوم الاحد لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
وتجمع المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها المنتخب الغيني المستضيف بنظيره النيجيري.
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وكان المنتخب التونسي فاز في مباراته الاولى على نظيره النيجيري بنتيجة 42-40.

وستختتم العناصر الوطنية سلسلة مقابلاتها في الدور الاول بملاقاة المنتخب الغيني يوم الثلاثاء المقبل على الساعة الخامسة مساء.
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يذكر ان الدور نصف النهائي سيقام يوم الخميس 24 فيفري في حين سيكون الدور النهائي يوم السبت 26 من الشهر ذاته.
وكان المنتخب التونسي توج بلقب النسخة الاخيرة لكاس افريقيا للامم للوسطيات التي دارت في النيجر سنة 2019.


النتائج
تونس - نيجيريا 42-40
غينيا - الجزائر 36-21
تونس - الجزائر 37-23
غينيا - نيجيريا تقام حاليا


الترتيب المؤقت المجموعة الثانية
تونس 4 2
غينيا 2 1
نيجيريا صفر 1
الجزائر صفر 2





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