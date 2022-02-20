منظمة الدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة تثمن التعهدات التي جاءت على لسان بودن بأوسلو داعية الى الايفاء بالتعهدات في أقرب الآجال


Publié le Dimanche 20 Février 2022 - 23:07 قراءة: 0 د, 57 ث
      
ثمنت المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ما جاء في كلمة رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، في القمة العالمية الثانية للإعاقة المقامة بأوسلو في النرويج يومي 16 و 17 فيفري الجاري، داعية الى الايفاء بالتعهدات في أقرب الآجال.

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وأكدت، في بيان أصدرته أمس السبت، أن المنظمة ستواصل عملها من أجل متابعة ومراقبة مدى تطبيق هذه التعهدات على أرض الواقع والمطالبة بإجراءات أخرى تمس مختلف نواحي حياة الاشخاص ذوي الاعاقة حتى يتمتعوا بكافة حقوقهم التي نصت عليها التشريعات الوطنية والدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية.

وأشارت المنظمة في بيانها، إلى أن هذه التعهدات جاءت بعد سلسلة من اللقاءات جمعت بين رئيس المنظمة، يسري المزاتي، مع وفد من مستشاري رئيس الجمهورية ووزير تكنولوجيا الاتصال ووزير الشباب والرياضة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التربية واقترح خلالها مجموعة من الاجراءات لتعزيز النهوض بذوي الاعاقة في تونس وكذلك من خلال التنسيق بين المنظمة ومستشاري وزير التشغيل والصحة.
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وكانت رئيسة الحكومة تعهدت بمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وفق ما تنص عليه الاتفاقية الدّولية للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال كلمتها أول امس ، معلنة عن قرار تونس احداث هيكل خاص لتشريك ذوي الاعاقة في أخذ القرار.

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