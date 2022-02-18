تصفيات كاس امم افريقيا للسيدات 2022: المنتخب التونسي يكتسح منتخب غينيا الاستوائية بخماسية ويضع قدما في النهائيات

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وضع المنتخب التونسي للسيدات لكرة القدم قدما في نهائيات كاس افريقيا للامم (المغرب 2022) بعدما اكتسح ضيفه منتخب غينيا الاستوائية بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة بالملعب البلدي بسليمان في إطار ذهاب الدور الثاني والأخير من التصفيات القارية.وجاءت اهداف سيدات المنتخب التونسي بفضل مريم حويج في الدقائق 2 و32 و45 وصابرين اللوزي في الدقيقتين 55 و65.وستقام مقابلة الاياب في العاصمة مالابو يوم الاربعاء المقبل.يذكر ان نهائيات كأس إفريقيا للامم ستحتضنها المغرب من 2 الى 23 جويلية القادم.