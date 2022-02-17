الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام مقابلات الجولة السابعة

في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في مرحلتها الأولى التي ستنطلق جميعها على الساعة الثانية بعد الظهر
السبت 19 فيفري 2022
المجموعة الثالثة
في ملعب قابس
مستقبل قابس - أولمبيك سيدي بوزيد
الحكم: أسامة شريط
في ملعب خواجة المهدية
مكارم المهدية - مستقبل المحمدية
الحكم: خالد قويدر
في ملعب مساكن
هلال مساكن - مستقبل وادي الليل
الحكم: حسام بولعراس
المجموعة الرابعة
في ملعب 2 مارس صفاقس
سكك الحديد الصفاقسي - قوافل قفصة
الحكم: أيمن النصري
في ملعب طبرقة
مرجان طبرقة - النادي القربي
الحكم: وليد العوني
في ملعب بن عروس
سبورتينغ بن عروس - الملعب القابسي
الحكم: جلال السحباني
الأحد 20 فيفري 2022
المجموعة الأولى
في ملعب بن حميدة مدنين
أولمبيك مدنين - القلعة الرياضية
الحكم: نضال اللطيف
في ملعب بنبلة البلدي
النادي البنبلي - الملعب الصفاقسي
الحكم: سفيان كتات
في ملعب يعين لاحقا
الملعب التونسي - النجم الرادسي
الحكم: يسري بوعلي
المجموعة الثانية
في ملعب حومة السوق
جمعية جربة - جندوبة الرياضية
الحكم: نعيم حسني
في ملعب حمدة العواني
شبيبة القيروان - الأولمبي للنقل
الحكم: محمد علي قروية
في ملعب منزل نور البلدي
كوكب منزل النور - أمل جربة
الحكم: أشرف الحركاتي
السبت 19 فيفري 2022
المجموعة الثالثة
في ملعب قابس
مستقبل قابس - أولمبيك سيدي بوزيد
الحكم: أسامة شريط
في ملعب خواجة المهدية
مكارم المهدية - مستقبل المحمدية
الحكم: خالد قويدر
في ملعب مساكن
هلال مساكن - مستقبل وادي الليل
الحكم: حسام بولعراس
المجموعة الرابعة
في ملعب 2 مارس صفاقس
سكك الحديد الصفاقسي - قوافل قفصة
الحكم: أيمن النصري
في ملعب طبرقة
مرجان طبرقة - النادي القربي
الحكم: وليد العوني
في ملعب بن عروس
سبورتينغ بن عروس - الملعب القابسي
الحكم: جلال السحباني
الأحد 20 فيفري 2022
المجموعة الأولى
في ملعب بن حميدة مدنين
أولمبيك مدنين - القلعة الرياضية
الحكم: نضال اللطيف
في ملعب بنبلة البلدي
النادي البنبلي - الملعب الصفاقسي
الحكم: سفيان كتات
في ملعب يعين لاحقا
الملعب التونسي - النجم الرادسي
الحكم: يسري بوعلي
المجموعة الثانية
في ملعب حومة السوق
جمعية جربة - جندوبة الرياضية
الحكم: نعيم حسني
في ملعب حمدة العواني
شبيبة القيروان - الأولمبي للنقل
الحكم: محمد علي قروية
في ملعب منزل نور البلدي
كوكب منزل النور - أمل جربة
الحكم: أشرف الحركاتي
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