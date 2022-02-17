كميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر خلال الــ 24 ساعة  الماضية

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سجل المعهد الوطني للرصد الجوي خلال الــ 24 ساعة الأخيرة نزول كميات من الأمطار في عدد من مناطق البلاد كان أعلاها 31 مليمتر باوتيك و24 مليمتر بجومين من ولاية بنزرت .:وفي ما يلي الكميات المسجلة بالتفصيل وبحساب المليمترولاية المنستير/صيادة لمطة بوحجز 1 المكنين 1 معتمر 1المنستير المطار 1 قصر هلال 2 المنستير الميناء 3/ولاية تونستونس قرطاج 18 سيدي بوسعيد 14/ولاية بنزرتمنزل بورقيبة 9 غزالة 14 العزيب 5 أوتيك 31 سونين 5 ماطر 8 تينجة 11 راس الجبل 12 العالية 3 غار الملح 8 جومين 24 سجنان 5 بنزرت المدينة 12 سيدي أحمد 15/ولاية زغوانجرادو 6 سد وادي الرمل 1 عين عسكر 2 صواف 4 الزريبة 4 سد وادي الكبير 4 الناظور 1 مقرن 3 بئر مشارقة 7 زغوان 4 الفحص 3 سد بئر مشارقة 5/ولاية نابلبوعرقوب 9 دار شعبان 5 بني خيار 3 الميدة 7 قرنبالية 13 الحمامات 8 حمام الغزاز 18 قربة 2 تاكلسة 9 الهوارية 10 قليبية 19 منزل تميم 16 نابل 6 سليمان 14 منزل بوزلفة 6/ولاية بن عروسبومهل 12 فوشانة 14 مقرين 4 مرناق 14 رادس 6 الخليدية 10 بن عروس 18 حمام الانف 21 المحمدية 10 المروج 14 بئر الباي 13/ولاية أريانةشرفش 18كما سجل المعهد الوطني للرصد الجوي هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكلم/ س : 72 ببنزرت ونابل، و 68 بتونس قرطاج وقليبية والمنستير وتالة، و 65 بطبرقة والقصرين، و 58 بسليانة و 54 بباجة.