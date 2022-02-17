رابطة ابطال افريقيا - طاقم تحكيم موريسي لمباراة جوانينغ غالاكسي البوتسواني والنجم الساحلي


Publié le Jeudi 17 Février 2022 - 18:57 قراءة: 0 د, 32 ث
      
عينت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم طاقم تحكيم موريسي لادارة مباراة جوانينغ غالاكسي البوتسواني والنجم الساحلي المقررة يوم السبت المقبل على الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس بمدينة فرانسيس تاون لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات لمسابقة رابطة ابطال افريقيا.
ويتالف طاقم التحكيم من حكم الساحة احمد هيرالال والمساعدين رام باباجي وجون مارك جيف بيثيا في حين سيكون باتريس ميلازار حكما رابعا.
...

يذكر ان النجم الساحلي كان قد سقط في فخ التعادل السلبي امام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الافتتاحية على ملعب رادس يوم الجمعة الماضي بينما انقاد جوانينغ غالاكسي الى خسارة ثقيلة امام مضيفه الترجي الرياضي برباعية نظيفة على ملعب رادس.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241242



  1.88% (194012 participants des 16+)

En continu

Toutes les news

الخميس 17 فيفري 2022 | 16 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:30 18:04 15:36 12:40 07:06 05:39
Babnet
16°
 Babnet18° Babnet % 63 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1220°-1323°-1218°-1217°-11
  • Avoirs en devises
    23431,0

  • (17 fev)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,27800 DT        1$ =2,88057 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 fev)   825,98 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   