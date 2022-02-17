رابطة ابطال افريقيا - طاقم تحكيم موريسي لمباراة جوانينغ غالاكسي البوتسواني والنجم الساحلي

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عينت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم طاقم تحكيم موريسي لادارة مباراة جوانينغ غالاكسي البوتسواني والنجم الساحلي المقررة يوم السبت المقبل على الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس بمدينة فرانسيس تاون لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات لمسابقة رابطة ابطال افريقيا.ويتالف طاقم التحكيم من حكم الساحة احمد هيرالال والمساعدين رام باباجي وجون مارك جيف بيثيا في حين سيكون باتريس ميلازار حكما رابعا.يذكر ان النجم الساحلي كان قد سقط في فخ التعادل السلبي امام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الافتتاحية على ملعب رادس يوم الجمعة الماضي بينما انقاد جوانينغ غالاكسي الى خسارة ثقيلة امام مضيفه الترجي الرياضي برباعية نظيفة على ملعب رادس.