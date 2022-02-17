وزارة البيئة تتشاور ورئاسة الحكومة من اجل صيغة نهائية لإنجاز وحدة نموذجية لمعالجة المياه المستعملة بقابس


Publié le Jeudi 17 Février 2022 - 10:49 قراءة: 0 د, 56 ث
      
كشفت وزارة البيئة عن مشاورات جارية مع رئاسة الحكومة للتوصل الى صيغة تعاقدية لإنجاز وحدة نموذجية لمعالجة المياه المستعملة بقابس، في اطار التعاون التونسي الياباني، توفر امدادات يومية من المياه المعالجة.

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وعقدت وزيرة البيئة، ليلي الشيخاوي، امس الأربعاء، اجتماعا ضم مسؤولون عن قطاع البيئة والتطهير والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص الى جانب ممثلين عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ومكتب الدراسات الياباني المشرف على تنفيذ هذه الوحدة.

وبحث الاجتماع عدة النقاط المعالجة التكميلية للمياه المستعملة بكمية تناهز 6 ألاف متر مكعب يوميا باعتماد تقنية الأغشية والتناضح العكسي لوضعه على ذمة المجمع الكيميائي التونسي.
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واستعرض مكتب الدراسات الياباني كافة الفرضيات الممكنة والمتاحة لإنجاز هذه الوحدة سواء بالاعتماد على الصفقات العمومية أو الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص. علما وان فترة الإنجاز ستستغرق عامين وسيقع استغلالها لمدة 10 سنوات.

وأوصى المشاركون في الاجتماع، برسم نموذج يتم فيه تقاسم المخاطر والفوائد بين المتدخلين الثلاثة أي الشركة اليابانية المستغلة للمحطة والديوان الوطني للتطهير والمجمع الكيميائي التونسي باعتماد تقاسم الربح.

وأكدت الشيخاوي أهمية المساهمة التي تقدمها وكالة التعاون الياباني لإنجاح هذا المشروع الذي ستكون له نتائج إيجابية في ظل شحّ المياه وتأثيرات التغيرات المناخية من خلال تدعيم استعمال موارد مائية بديلة.


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