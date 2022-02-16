قبول عشرة أعمال مسرحية  للمشاركة في مهرجان 4/4 مسرح بجندوبة


Publié le Mercredi 16 Février 2022 - 22:52 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أعلنت لجنة اختيار العروض المشاركة في الدورة الثالثة لمهرجان 4/4 للمسرح المحترف بجندوبة، التي ستنتظم من 16 إلى 21 مارس 2022، عن قبول عشرة أعمال مسرحية، منها 5 مسرحيات تونسية.

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والمسرحيات التونسية التي وقع عليها الاختيار للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، هي "الروبة" و"49 49 " و"عايشة 13" و clown...net» " و"عقاب جواب".
أما العروض الأجنبية فهي yes Godot من العراق، و"جنة هنا" من مصر، و"ليلة الأنحوتة" من الأردن، و"رمادة 19" من الجزائر، و"المنديل" من سوريا.
وجاء في حيثيات قرار لجنة الاختيار، التي تكونت من الفنان المسرحي لسعد بن عبد الله والسينوغراف إيمان الصامت والمخرج صالح الفالح، "أنها شاهدت 50 عرضا مسرحيا تتوزع إلى 24 عملا  تونسيا و26 أجنبيا، ونوهت بأهمية الأعمال المعروضة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، كما دعت المشاركين إلى ضرورة الاهتمام أكثر بنوعية التوثيق السمعي والبصري للعروض، مع الحفاظ على الخصوصية المسرحية للعرض". 
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