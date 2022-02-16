بطولة النخبة لكرة اليد - روزنامة مقابلات المرحلة الثانية


Publié le Mercredi 16 Février 2022 - 19:02 قراءة: 1 د, 31 ث
      
نشرت الجامعة التونسية لكرة اليد، اليوم الاربعاء، روزنامة مقابلات المرحلة الثانية لبطولة النخبة الخاصة بمجموعتي التتويج وتفادي النزول التي جاءت على النحو التالي:
--مجموعة التتويج
...

الجولة 1
الترجي الرياضي - نادي ساقية الزيت / النادي الافريقي - جمعية الحمامات / النجم الساحلي - نسر طبلبة
الجولة 2
..

نادي ساقية الزيت - النادي الافريقي / نسر طبلبة - الترجي الرياضي / جمعية الحمامات - النجم الساحلي
الجولة 3
الترجي الرياضي - جمعية الحمامات / النادي الافريقي - النجم الساحلي / نادي ساقية الزيت - نسر طبلبة
الجولة 4
النادي الافريقي - نسر طبلبة / النجم الساحلي - الترجي الرياضي / جمعية الحمامات - نادي ساقية الزيت
الجولة 5
نسر طبلبة - جمعية الحمامات / النجم الساحلي - نادي ساقية الزيت / الترجي الرياضي - النادي الافريقي


الترتيب ن
1- الترجي الرياضي 2
- النادي الافريقي 2
3- نادي ساقية الزيت 1
- النجم الساحلي 1
4- نسر طبلبة 0
- جمعية الحمامات 0

مجموعة تفادي النزول
الجولة 1
مكارم المهدية - هلال مساكن / نادي كرة اليد بجمال - نادي قصور الساف / اولمبيك سليمان - بعث بني خيار
الجولة 2
هلال مساكن - نادي كرة اليد بجمال / بعث بني خيار - مكارم المهدية / نادي قصور الساف - اولمبيك سليمان
الجولة 3
هلال مساكن - نادي قصور الساف / نادي كرة اليد بجمال - اولمبيك سليمان / مكارم المهدية - بعث بني خيار
الجولة 4
نادي كرة اليد بجمال - بعث بني خيار / اولمبيك سليمان - مكارم المهدية / نادي قصور الساف - هلال مساكن
الجولة 5
بعث بني خيار - نادي قصور الساف / اولمبيك سليمان - هلال مساكن / مكارم المهدية - نادي كرة اليد بجمال

الترتيب ن
1- مكارم المهدية 2
- نادي كرة اليد بجمال 2
3- اولمبيك سليمان 1
- هلال مساكن 1
5- بعث بني خيار 0
- نادي قصور الساف 0



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