الاتحاد الليبي يتعاقد مع لاعب النجم الساحلي حسام بن علي


Publié le Mercredi 16 Février 2022 - 11:34 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلن نادي الاتحاد الليبي على صفحته الرسمية على الفايسبوك عن تعاقده مع لاعب وسط النجم لاعب وسط النجم الساحلي حسام بن علي.
واوضح الاتحاد "من تونس الشقيقة كانت صفقتنا الجديدة ... حسام بن علي مرحبا بك في قلعة باب بن شير حيث المجد والتاريخ".
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ويتصدر الاتحاد الذي يشرف على تدريبه التونسي نبيل الكوكي ترتيب البطولة الليبية بطولة الليبية برصيد 19 نقطة خلف اهلي طرابلس المتصدر ب 22 نقطة.

يذكر ان حسام بن علي كان يلعب ضمن صفوف النادي الصفاقسي قبل ان ينتقل الى النجم الساحلي في المركاتو الماضي غير انه فضل تغيير وجهته الى البطولة الليبية بسبب عدم تاهيله قانونيا للعب مع فريق جوهرة الساحل.
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