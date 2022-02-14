بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج الجولة العاشرة

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة العاشرة من بطولة النخبة لكرة اليد المقررة بعد غد الأربعاء دون حضور جمهور:
الأربعاء 16 فيفري
في قاعة مساكن
هلال مساكن - نسر طبلبة (س 15:00)
في قاعة بني خيار
بعث بني خيار - مكارم المهدية (س 15:00)
في قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت - الترجي الرياضي (س 15:00)
في قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال - أولمبيك سليمان (س 15:00)
في قاعة قصور الساف
نادي كرة اليد بقصور الساف - النجم الساحلي (س 15:00)
في قاعة الحمامات
جمعية الحمامات - النادي الافريقي (س 15:00)
الأربعاء 16 فيفري
في قاعة مساكن
هلال مساكن - نسر طبلبة (س 15:00)
في قاعة بني خيار
بعث بني خيار - مكارم المهدية (س 15:00)
في قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت - الترجي الرياضي (س 15:00)
في قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال - أولمبيك سليمان (س 15:00)
في قاعة قصور الساف
نادي كرة اليد بقصور الساف - النجم الساحلي (س 15:00)
في قاعة الحمامات
جمعية الحمامات - النادي الافريقي (س 15:00)
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