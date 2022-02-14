بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج الجولة العاشرة


Publié le Lundi 14 Février 2022 - 14:44 قراءة: 0 د, 28 ث
      
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة العاشرة من بطولة النخبة لكرة اليد المقررة بعد غد الأربعاء دون حضور جمهور:

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الأربعاء 16 فيفري

في قاعة مساكن
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هلال مساكن - نسر طبلبة (س 15:00)

في قاعة بني خيار
بعث بني خيار - مكارم المهدية (س 15:00)

في قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت - الترجي الرياضي (س 15:00)

في قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال - أولمبيك سليمان (س 15:00)

في قاعة قصور الساف
نادي كرة اليد بقصور الساف - النجم الساحلي (س 15:00)

في قاعة الحمامات
جمعية الحمامات - النادي الافريقي (س 15:00)


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