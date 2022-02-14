بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج الجولة العاشرة

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في قاعة مساكنهلال مساكن - نسر طبلبة (س 15:00)في قاعة بني خياربعث بني خيار - مكارم المهدية (س 15:00)في قاعة ساقية الزيتنادي ساقية الزيت - الترجي الرياضي (س 15:00)في قاعة جمالنادي كرة اليد بجمال - أولمبيك سليمان (س 15:00)في قاعة قصور السافنادي كرة اليد بقصور الساف - النجم الساحلي (س 15:00)في قاعة الحماماتجمعية الحمامات - النادي الافريقي (س 15:00)