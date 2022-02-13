وزارة التجهيز: تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى الطريق الشعاعية إكس 3 بحدائق المنزه (ولاية أريانة)


Publié le Dimanche 13 Février 2022 - 20:12 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان، مساء اليوم الأحد، عن تحويل حركة المرور، على مستوى الطريق الشعاعية إكس 3، في جزئها الممتد بين المفترق الدائري أمام "مونوبري" والمفترق الدائري على مستوى تقاطع الطريق المؤدية للمعرض والطريق الشعاعية إكس 3.
 
...

وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر لها، أنه سيتم تحويل حركة المرور، في الاتجاهين ذهابا وإيابا، بالنسبة إلى القادمين والمتجهين نحو "حي الرفاهة" وتونس العاصمة وحدائق المنزه، وذلك في إطار مواصلة إنجاز أشغال مشروع محوّل الطريق الشعاعية إكس 3 والطريق الشعاعية إكس 20، بولاية أريانة.
 
واضافت في هذا الصدد، أنه بإمكان العربات مواصلة السير نحو الطريق المؤدية للمعهد الثانوي "الرفاهة"، مرورا بالممر السفلي المؤدي ل"مونوبري"، وذلك لمدة ثلاثة أيام متتالية، بداية من يوم غد الإثنين، على الساعة التاسعة صباحا، داعية كافة مستعملي الطريق إلى توخّي الحذر والتخفيض من السرعة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241018



  1.75% (179864 participants des 16+)

En continu

Toutes les news

الأحد 13 فيفري 2022 | 12 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:27 17:59 15:33 12:40 07:10 05:43
Babnet
12°
 Babnet17° Babnet % 76 :الرطــوبة
تونــس Babnet
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-819°-917°-915°-716°-12
  • Avoirs en devises
    23744,0

  • (11 fev)
  • Jours d'importation
    133
  •              1 € = 3,28416 DT        1$ =2,87314 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 fev)   1080,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   