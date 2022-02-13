وزارة التجهيز: تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى الطريق الشعاعية إكس 3 بحدائق المنزه (ولاية أريانة)

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أعلنت وزارة التجهيز والإسكان، مساء اليوم الأحد، عن تحويل حركة المرور، على مستوى الطريق الشعاعية إكس 3، في جزئها الممتد بين المفترق الدائري أمام "مونوبري" والمفترق الدائري على مستوى تقاطع الطريق المؤدية للمعرض والطريق الشعاعية إكس 3.وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر لها، أنه سيتم تحويل حركة المرور، في الاتجاهين ذهابا وإيابا، بالنسبة إلى القادمين والمتجهين نحو "حي الرفاهة" وتونس العاصمة وحدائق المنزه، وذلك في إطار مواصلة إنجاز أشغال مشروع محوّل الطريق الشعاعية إكس 3 والطريق الشعاعية إكس 20، بولاية أريانة.واضافت في هذا الصدد، أنه بإمكان العربات مواصلة السير نحو الطريق المؤدية للمعهد الثانوي "الرفاهة"، مرورا بالممر السفلي المؤدي ل"مونوبري"، وذلك لمدة ثلاثة أيام متتالية، بداية من يوم غد الإثنين، على الساعة التاسعة صباحا، داعية كافة مستعملي الطريق إلى توخّي الحذر والتخفيض من السرعة.