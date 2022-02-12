بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج مقابلات الجولة التاسعة


Publié le Samedi 12 Février 2022 - 17:41 قراءة: 0 د, 55 ث
      
فيما يلي نتائج مقابلات الجولة التاسعة من المرحلة الاولى لبطولة النخبة لكرة اليد التي دارت اليوم السبت:
--المجموعة الأولى
...

في قاعة طبلبة
النسر الرياضي بطبلبة - النادي الرياضي بساقية الزيت 26 -24
في قاعة الزواوي
..

الترجي الرياضي التونسي - مكارم المهدية 30 - 24
في قاعة بني خيار
البعث الرياضي ببني خيار - هلال مساكن 24 -24


الترتيب ن ل
1 - الترجي الرياضي 18 9
2 - نادي ساقية الزيت 14 9
3 - مكارم المهدية 8 9
- نسر طبلبة 8 9
5 - بعث بني خيار 3 9
- هلال مساكن 3 9

--المجموعة الثانية
في قاعة سليمان
أولمبيك سليمان - جمعية الحمامات 25 -26
في قاعة القرجاني
النادي الافريقي - النجم الرياضي الساحلي 22 - 21
في قاعة قصور الساف
نادي كرة اليد بقصور الساف - نادي كرة اليد بجمال 35 - 37


الترتيب ن ل
1 - النادي الافريقي 18 9
2- جمعية الحمامات 10 9
3 - النجم الساحلي 9 9
4 - نادي كرة اليد بجمال 8 9
5 - أولمبيك سليمان 6 9
6 - نادي قصور الساف 3 9

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