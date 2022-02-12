منوبة: الاحتفاظ بصاحب المستودع العشوائي لاحتكار الزيت المدعم بدوار هيشر وفتح بحث عدلي

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اذنت النيابة العمومية، مساء امس الجمعة، بالاحتفاظ بصاحب المستودع العشوائي لبيع الزيت المدعم بحي الشباب بدوار هيشر من ولاية منوبة، من اجل الاحتكار والتلاعب بالمواد المدعمة، وفتح بحث عدلي، وفق ما افاد به مصدر امني صحفية "وات".واوضح ذات المصدر انه على اثر العملية الناجحة التي قامت بها منطقة الحرس الوطني بمنوبة عبر فرقة الابحاث والتفتيش، ومركز الحرس الوطني حي الشباب، بالتعاون مع فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة، تم ايقاف صاحب المستودع بعد استشارة النيابة العمومية، وحجز شاحنته، وكمية 1420 لترا من الزيت المدعم ضبطت بالمستودع.وبينت التحريات الاولية، وفق المصدر الامني، ان المزود يقوم بالتعاون مع مزود بجهة التضامن بتفريغ قوارير زيت المدعم في عبوات سعة 5 و10 لترات، وتوزيعها على المطاعم بأسعار مضاعفة، واشار الى ان البحث متواصل حول مصدر التزود والاطراف المشاركة في هذه الجريمة التي اضرت بتوفر المواد المدعمة والاساسية في السوق.يشار الى ان فرق المراقبة الاقتصادية حررت محاضر اقتصادية ضدّ تاجري الجملة المشار إليهما آنفا من اجل مسك مخزونات لغرض بيعها أو المضاربة فيها والاحتكار والتلاعب بالمواد المدعمة، وأصدرت قرارات فورية بمنعهما من التزود بالزيت المدعموحرص الفريق المشترك، على تأمين المحجوز بمقر الإدارة الجهوية للتجارة على أن يتم لاحقا إعادة بيعها بمسالك التوزيع القانونية وإيداع القيمة المالية بالخزينة العامة للبلاد التونسية.