التصنيف الشهري للفيفا- المنتخب التونسي يتاخر ست مراتب ويصبح في المركز الخامس قاريا

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تاخر المنتخب التونسي لكرة القدم ست مراتب في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر اليوم الخميس ليصبح في المركز 36 عالميا والخامس قاريا.وتقدم المنتخب السنغالي المتوج بكاس امم افريقيا التي اقيمت مؤخرا بالكامرون مرتبتين على الصعيد العالمي ليصبح في المركز 18 عالميا محافظا على صدارته القارية متقدما على كل من المغرب ونيجيريا ومصر وتونس.وعلى الصعيد العالمي حافظت بلجيكا على موقعها الريادي متقدمة على كل من البرازيل وفرنسا.وفي ما يلي التصنيف الجديد:1- بلجيكا2- البرازيل3- فرنسا4- الارجنتين5- انقلترا...18- السنيغال24- المغرب32 - نيجيريا34- مصر36 - تونس38- الكامرون43- الجزائر48- مالي51- الكوت ديفوار56- بوركينافاسو...