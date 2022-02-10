التصنيف الشهري للفيفا- المنتخب التونسي يتاخر ست مراتب ويصبح في المركز الخامس قاريا

تاخر المنتخب التونسي لكرة القدم ست مراتب في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر اليوم الخميس ليصبح في المركز 36 عالميا والخامس قاريا.
وتقدم المنتخب السنغالي المتوج بكاس امم افريقيا التي اقيمت مؤخرا بالكامرون مرتبتين على الصعيد العالمي ليصبح في المركز 18 عالميا محافظا على صدارته القارية متقدما على كل من المغرب ونيجيريا ومصر وتونس.
وعلى الصعيد العالمي حافظت بلجيكا على موقعها الريادي متقدمة على كل من البرازيل وفرنسا.
وفي ما يلي التصنيف الجديد:
1- بلجيكا
2- البرازيل
3- فرنسا
4- الارجنتين
5- انقلترا
...
18- السنيغال
24- المغرب
32 - نيجيريا
34- مصر
36 - تونس
38- الكامرون
43- الجزائر
48- مالي
51- الكوت ديفوار
56- بوركينافاسو
...
وتقدم المنتخب السنغالي المتوج بكاس امم افريقيا التي اقيمت مؤخرا بالكامرون مرتبتين على الصعيد العالمي ليصبح في المركز 18 عالميا محافظا على صدارته القارية متقدما على كل من المغرب ونيجيريا ومصر وتونس.
وعلى الصعيد العالمي حافظت بلجيكا على موقعها الريادي متقدمة على كل من البرازيل وفرنسا.
وفي ما يلي التصنيف الجديد:
1- بلجيكا
2- البرازيل
3- فرنسا
4- الارجنتين
5- انقلترا
...
18- السنيغال
24- المغرب
32 - نيجيريا
34- مصر
36 - تونس
38- الكامرون
43- الجزائر
48- مالي
51- الكوت ديفوار
56- بوركينافاسو
...
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