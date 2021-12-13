قفصة : 66 عملية سرقة طالت المنشآت المائية بالجهة منذ سنة 2019 إلى غاية شهر ديسمبر الجاري

وات - أفاد رئيس اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في قفصة محمد بن عاسي في تصريح لـ(وات) أن عدد السرقات التي تعرّضت لها المنشآت المائية في الجهة من آبار ومحطات ضخ منذ سنة 2019 إلى غاية شهر ديسمبر الجاري، بلغت 66 عملية سرقة قدّرت قيمتها المالية ب600 الف دينار.

واضاف محمد بن عاسي أن التجهيزات التي تعرّضت للسرقة تمثّلت في الأسلاك النحاسبة ومضخّات ومعدّات في الخزائن الكهربائية ومحوّلات كهربائية، مبيّنا ان تتالي هذه السرقات يعود سببه الى نقص الرصيد البشري المكلّف بالحراسة.



وذكر أنّ مصالح اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالجهة قامت بإجراء أوّلي للحد من السرقات للمنشآت المائية بإحداث سواتر ترابية للاسلاك النحاسية مضيفا انه سيتم في مرحلة ثانية تركيز كاميرات مراقبة في بعض النقاط من هذه المنشآت.



من جانب آخر بيّن بن عاسي ان سرقة عدد من المنشآت بقفصة المدينة تسببت في انقطاعات واضطربات في التزوّد بالماء الصالح للشرب إضافة إلى أعطاب في التجهيزات، مشيرا إلى أن الأحياء التي شملتها الانقطاعات هي كل من الراقوبة والوالي والافران وراس الكاف.



