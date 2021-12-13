إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا” إعادة فعاليات قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2021- 2022 بسبب خطأ كارثي خلال سحبها.
وستعاد القرعة اليوم الساعة 15 بعد الزوال
وكانت القرعة قد أسفرت عن المواجهات التالية:
أياكس أمستردام / إنتر ميلان
بايرن ميونيخ / أتليتيكو مدريد
يوفنتوس / سبورتنج لشبونة
ليفربول / سالزبورج
ليل / تشيلسي
مانشستر سيتي / فياريال
مانشستر يونايتد / باريس سان جيرمان
ريال مدريد / بنفيكا
وستعاد القرعة اليوم الساعة 15 بعد الزوال
وكانت القرعة قد أسفرت عن المواجهات التالية:
أياكس أمستردام / إنتر ميلان
بايرن ميونيخ / أتليتيكو مدريد
يوفنتوس / سبورتنج لشبونة
ليفربول / سالزبورج
ليل / تشيلسي
مانشستر سيتي / فياريال
مانشستر يونايتد / باريس سان جيرمان
ريال مدريد / بنفيكا
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