إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

وكانت القرعة قد أسفرت عن المواجهات التالية:أياكس أمستردام / إنتر ميلانبايرن ميونيخ / أتليتيكو مدريديوفنتوس / سبورتنج لشبونةليفربول / سالزبورجليل / تشيلسيمانشستر سيتي / فياريالمانشستر يونايتد / باريس سان جيرمانريال مدريد / بنفيكا