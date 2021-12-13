باجة: تدعيم المستشفي الجهوى بباجة بتجهيزات طبية ببادرة من شبكة "غصن الزيتون للجمعيات التنموية بتونس"

Publié le Lundi 13 Decembre 2021 - 14:35 قراءة: 1 د, 9 ث
      
وات - تدعّم المستشفي الجهوى بباجة، اليوم الاثنين، بتجهيزات طبية تمثلت في آلة لتصفية دم، ومضخة حقن، وجهاز تخطيط قلب، وجهاز لمراقبة المرضى، و10 اجهزة أكسجين، وسريرين لنقل المرضى، وذلك ببادرة من شبكة "غصن الزيتون للجمعيات التنموية بتونس" وفي إطار التأهب لموجة خامسة لكوفيد 19 بدأت بوادرها فى أوروبا وافريقيا، حسب رئيس الشبكة حاتم العيادي.

وقال نفس المصدر، في تصريح لـ"وات"، إن هذه التجهيزات تم توفيرها ضمن سلسلة من تدخلات تم توجيهها للمناطق الداخلية في اطار التمييز الايجابي، حيث شملت مستشفيات جامعية وجهوية تفتقر لمعدات او تشهد نقصا حادا بولايات قابس، وسيدى بوزيد، والقصرين، وباجة، وستشمل في فترة لاحقة ولايات المهدية، وصفاقس، ومدنين، وذلك بتكلفة جملية تبلغ 240 الف دينار تم توفيرها عن طريق هبة بإشراف وزارة الصحة.

وبيّن أن الشبكة المتكوّنة من عدد هام من الجمعيات تنظّم فى زياراتها للمناطق المذكورة ايضا ندوات فكرية وتكوينية للاطار الطبي وشبه الطبي حول البروتكولات الصحية لمقاومة الموجة الخامسة ومتحور "أوميكرون" بمشاركة جمعية "أطباء من أجل تونس"، حيث ذكّر اليوم، بمستشفى باجة، طبيبان مختصان في الاستعجالي من الجمعية، بكيفية مواجهة فيروس "كورونا"، وخصوصيات الموجة الخامسة، وفقا لمحتوى تحصلت عليه الشبكة من جمعية " قولدن ماد قلوبل" الامريكية ذات الاختصاص الطبي مساهمة من المجتمع المدني في دعم مجهود الدولة لمجابهة الجائحة.
وتجدر الاشارة الى أن المستشفى الجهوي بباجة تم بناؤه منذ بداية القرن العشرين، وقد أظهرت جائحة "كورونا" وحوادث مرورية مثل حادث عمدون فى 1 ديسمبر 2019 مدى تقادم تجهيزاته وافتقاره لعدد كبير من المستلزمات الطبية.

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