وزيرة الشؤون الثقافية ونظيرتها المصرية تدعوان إلى مزيد توطيد العلاقات الثنائية في المجال الثقافي

أدت كل من وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي ووزيرة الثقافة المصرية ايناس عبد الدايم امس السبت زيارة إلى المركز الثقافي الدولي بالحمامات "دار المتوسط للثقافة والفنون".



وطافت الوزيرتان خلال الزيارة على فضاءات المركز وأروقته اين قدمت لهما بسطة على مختلف مشاريع المؤسسة وبرامجها المستقبلية بالإضافة إلى مواكبة لمجموعة من الأنشطة الثقافية والإبداعية والورشات التكوينية.



وأكدت حياة قطاط القرمازي أن زيارة وزيرة الثقافة المصرية إلى تونس تندرج في إطار مشاركة مصر كضيفة شرف في فعاليات الدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية من جهة وللتباحث حول تأثيث فعاليات سنة التبادل الثقافي التونسي المصري 2021-2022 التي أقرها رئيس الجمهورية التونسية الاستاذ قيس سعيد ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي. وأوضحت أن البرنامج الثقافي التونسي المصري من المنتظر أن يتضمن أسبوعا ثقافيا تونسيا في مصر يجمع بين كل التعبيرات المسرحية والموسيقية والأدبية والحرفية، وأشارت الى انه يتم حاليا دراسة إمكانية ترشيح تسجيل ملف ثقافي مشترك بين تونس ومصر على قائمة التراث غير المادي العالمي لليونسكو. واكدت وزيرة الشؤون الثقافية وفق بلاغ لوزرة الثقافة ن حرص ا تونس على تعزيز حضور مصر في التظاهرات الثقافية والفكرية في تونس مؤكدة على دور الثقافة والفن في توطيد العلاقات بين البلدين.



من جهتها أكدت وزيرة الثقافة المصرية أن لتونس ى مجموعة من الفضاءات الثقافية متعددة ومختلفة الاختصاصات من شأنها أن تساهم في تعزيز انتشارها عربيا وأفريقيا ودوليا على غرار المركز الثقافي الدولي بالحمامات الذي يعتبر مركزا للاشعاع الثقافي.



كما دعت ايناس عبد الدايم إلى ضرورة العمل المشترك يا على تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية والمنتديات المشتركة بهدف توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.



