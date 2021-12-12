استفتاء (وات) لافضل الرياضيين 2021 - مسابقة الجمهور - السباق يتواصل مشوقا ..و امين درمول يفاجئ الجميع مؤقتا

وات - يتواصل التصويت لاختيار افضل رياضي تونس خلال عام 2021 من خلال الاستفتاء السنوي لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ضمن المسابقة الخاصة بالجمهور على موقع الوكالة على الانترنات tap.info.tn
وبعد 10 ايام من افتتاح الاستفتاء الخاص بالجمهور الذي يتواصل حتى اواخر الشهر الجاري يسيطر لاعب كرة اليد الدولي محمد امين درمول مؤقتا على سباق التصويت في صنف افضل رياضي وذلك بنسبة 74 بالمائة يليه البطل الاولمبي في السباحة ايوب الحفناوي بنسبة 18 من عدد المصوتين.
وتشمل قائمة المتراهنين على لقب الافضل خمسة رياضيين.
وفي مسابقة افضل رياضية تسيطر بطلة التنس انس جابر على سباق التصويت مؤقتا بنسبة تفوق 90 بالمائة .
اما بالنسبة لمسابقة افضل لاعب كرة قدم فيتقدم لاعب كولن الالماني الياس السخيري نسبة التصويت بنسبة 52 بالمائة متقدما على وهبي الخزري ب15 بالمائة.
وفي رياضات الاحتياجات الخاصة . تتقدم روعة التليلي السباق بنسبة تصويت بلغت 75 بالمائة من الاصوات في صنف افضل رياضية بارالمبية.
في صنف الذكور فيتقدم وليد كتيلة سباق التصويت بنسبة 62 بالمائة
ويتواصل التصويت في مسابقة الجمهور على الانترنات tap.ino.tn حتى اواخر شهر ديسمبر الجاري .
ويذكر ان الاستفتاء يشمل ايضا مسابقة رسمية وهي خاصة بالصحفيين الرياضيين و الخبراء الفنيين تجرى عبر استمارات خاصة اعدت للغرض وليس لها علاقة بتصويت الانترنات.
وبعد 10 ايام من افتتاح الاستفتاء الخاص بالجمهور الذي يتواصل حتى اواخر الشهر الجاري يسيطر لاعب كرة اليد الدولي محمد امين درمول مؤقتا على سباق التصويت في صنف افضل رياضي وذلك بنسبة 74 بالمائة يليه البطل الاولمبي في السباحة ايوب الحفناوي بنسبة 18 من عدد المصوتين.
وتشمل قائمة المتراهنين على لقب الافضل خمسة رياضيين.
وفي مسابقة افضل رياضية تسيطر بطلة التنس انس جابر على سباق التصويت مؤقتا بنسبة تفوق 90 بالمائة .
اما بالنسبة لمسابقة افضل لاعب كرة قدم فيتقدم لاعب كولن الالماني الياس السخيري نسبة التصويت بنسبة 52 بالمائة متقدما على وهبي الخزري ب15 بالمائة.
وفي رياضات الاحتياجات الخاصة . تتقدم روعة التليلي السباق بنسبة تصويت بلغت 75 بالمائة من الاصوات في صنف افضل رياضية بارالمبية.
في صنف الذكور فيتقدم وليد كتيلة سباق التصويت بنسبة 62 بالمائة
ويتواصل التصويت في مسابقة الجمهور على الانترنات tap.ino.tn حتى اواخر شهر ديسمبر الجاري .
ويذكر ان الاستفتاء يشمل ايضا مسابقة رسمية وهي خاصة بالصحفيين الرياضيين و الخبراء الفنيين تجرى عبر استمارات خاصة اعدت للغرض وليس لها علاقة بتصويت الانترنات.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 237784