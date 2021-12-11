المخالفات الاقتصادية تقفز الى اكثر من 17 الف مخالفة رغم قيود الرقابة المستمرة منذ اكثر من شهر ونصف

فاق عدد المخالفات الاقتصادية،منذ اطلاق البرنامج الاستعجالي للمراقبة، يوم 15 اكتوبر 2021، عتبه 17 الف و300 مخالفة في ظل ارتفاع وتيرة المخالفات المسجلة بشكل يومي والتي لم تنعكس على أسعار بعض المواد.



وكشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ لها حول الحصيلة اليومية لبرنامج الرقابة، ان مصالحها قامت بتفعيل 189 عقوبة إدارية علما وان هذه المخالفات خاصة بالتجاوزات السعرية والاحتكارية والتلاعب بالمواد المدعمة والإخلالات بشفافية ونزاهة المعاملات.



وافضت عملية الرقابة على امتداد اكثر من شهر ونصف الى حجز 985 طن من المواد الغذائية منها 774 طن مشتقات حبوب مدعمة الى جانب 59 الف و 126 لتر من الزيت النباتي المدعم و 600 طن من المواد العلفية و75 ألف قطعة من مواد البناء.



وتندرج هذه المواد ، تحت قائمة المواد التي تخضع الى التسعير والتي تلقى طلبا كبيرا على السوق المحلية وتشهد بين الفينة والاخرى نقصا على مستوى سلاسل الامداد .



وحجزت مصالح الرقابة يوم 9 ديسمبر 2021 قرابة 16 طن من المواد الغذائية المدعمة و2828 لتر من الزيت النباتي المدعم إضافة الى 1871 علبة تبغ و81,3 طن من المواد العلفية ورفعت324 مخالفة اقتصادية.



