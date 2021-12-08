كأس العرب فيفا 2021: اصداء من الدوحة

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تعرف الدوحة حضورا لافتا للجالية التونسية التي طبعت الملاعب والساحات بالوان تونسية . وملات اللهجة التونسية المكان في مختلف المناطق والفضاءات بطريقة ملفته الانتباه، وقد مثلت منافسات كاس العرب إلى غاية 18 ديسمبر الجاري التي تحتضنها الدوحة،فرصة لالتقاء وتجمع ،ابناء الجالية سواء في الملاعب،التي يخوض فيها المنتخب التونسي مبارياته ،أو في الساحات العامة،للاحتفال بتالق نسور قرطاج في المونديال العربي إلى حد الآن.- تزامنا مع منافسات كاس العرب فيفا،تعرف مختلف الساحات والفضاءات بالدوحة حيوية ونشاطا بالوان البطولة العربية ،في مساحات سوق واقف التقليدي، و'كتارا' و ارصفة الكورنيش . وتنوعت الفعاليات الثقافية بالمناسبة ،وتضمنت عروضا موسيقية من التراث القطري، علاوة على بعض العروض التي قدمتها بعض الجاليات العربية المقيمة ،كما تعرف مختلف فنادق الدوحة حركية سياحية لاسيما من زوار قطر من الدول الاوروبية وكذلك السياح العرب.- يجري المنتخب التونسي لكرة القدم مساء اليوم انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف زوالا حصته التدريبية الثانية استعدادا للقاء الدور ربع النهائي ضد نظيره العماني، والمقرر يوم الجمعة 10 ديسمبر الجاري، انطلاقا من الساعة الرابعة زوالا بملعب المدينة التعليمية وستكون الحصة التمرينية مغلقة.-يعقد المدرب الوطني منذر الكبير غدا الخميس 9 ديسمبر الجاري ندوة صحفية في حدود الساعة الواحدة و النصف بعد الزوال لتسليط الضوء على تحضيرات المنتخب للقاء عمان في ربع النهائي وسيكون مرفوقا بأحد اللاعبين على أن ينهي نسور قرطاج تحضيراتهم بإجراء حصة تدريبية مسائية بداية من الساعة الرابعة والنصف زوالا.