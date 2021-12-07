سعيد في استقبال الرئيس الفلسطيني بمطار تونس قرطاج

استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي، رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس.وحسب بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية، حيا رئيس الدولة والرئيس الفلسطيني العلم على أنغام النشيدين الرسميين للبلدين، واستعرضا تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت لهما التحية.وسيعقد رئيس الجمهورية محادثات مع رئيس دولة فلسطين، ستتطرق إلى سير علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، إضافة إلى التشاور حول المسائل ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.وكان الرئيس الفلسطيني قد أنهى اليوم زيارة إلى الجزائر استمرت 3 أيام، أجرى خلالها محادثات مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، ومع مسؤولين جزائريين آخرين.