سعيد في استقبال الرئيس الفلسطيني بمطار تونس قرطاج

Publié le Mardi 07 Decembre 2021 - 19:03 قراءة: 0 د, 33 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي، رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس.

وحسب بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية، حيا رئيس الدولة والرئيس الفلسطيني العلم على أنغام النشيدين الرسميين للبلدين، واستعرضا تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت لهما التحية.

وسيعقد رئيس الجمهورية محادثات مع رئيس دولة فلسطين، ستتطرق إلى سير علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، إضافة إلى التشاور حول المسائل ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.

وكان الرئيس الفلسطيني قد أنهى اليوم زيارة إلى الجزائر استمرت 3 أيام، أجرى خلالها محادثات مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، ومع مسؤولين جزائريين آخرين.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237522



survey solutions

En continu

Toutes les news

Arab Cup
  16:00 Maroc - KSA
  16:00 Jordanie - Palestine
  20:00 Algerie - Egypte
  20:00 Liban - Soudan
Arab Cup

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 | 3 جمادي الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:18 07:19 05:46
Babnet
15°
 Babnet18° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1221°-1214°-917°-1013°-11
  • Avoirs en devises
    20371,0

  • (7 dec)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,26052 DT        1$ =2,92615 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 dec)   1011,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   