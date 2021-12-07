انطلاق نشاط البعثة الطبية الصينية الجديدة بالمستشفيات التونسية بداية من 15 ديسمبر الجاري

ينطلق نشاط البعثة الطبية الصينية الجديدة بالمستشفيات التونسية، السادسة والعشرين،يوم 15 ديسمبر الجاري، بعد انتهاء مهام سابقتها، التي تم، اليوم الثلاثاء، توديع أفرادها، بعد قضاء سنة في العمل بالمؤسسات الاستفائية بالجهات خلال موكب بوزارة الصحة أشرف عليه وزير الصحة علي المرابط وسفير الصين بتونس جانغ جيانغو.



وتتكون البعثة الطبية الصينية المغادرة من 38 طبيب في اختصاصات طبية مختلفة اشتغلت في كل من مستشفى المنجي سليم بالمرسى وفي المستشفيات الجهوية بجندوبة وقفصة وسيدي بوزيد.



وكانت جمهورية الصين الشعبية أرسلت أوّل بعثة طبية إلى تونس سنة 1973 في إطار اتفاقية مبرمة بين الطرفين في ذات السنة، يتم تجديدها كل سنتين وذلك بهدف دعم الجهات الداخلية بأطباء الاختصاص. وشارك في هذه البعثات أكثر من ألف طبيب صيني في اختصاصات الجراحة العامة وطب النساء والتوليد والتصوير بالأشعة وطب الأطفال وجراحة العظام والشرايين والقلب والعلاج بالإبر وغيرها.









