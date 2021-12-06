مزيد دعم التعاون العسكري بين البلدين محور لقاء وزير الدفاع بسفير فرنسا بتونس

Publié le Lundi 06 Decembre 2021 - 17:51 قراءة: 0 د, 21 ث
      
استقبل صباح اليوم 06 ديسمبر 2021 وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش بمقر الوزارة سفير فرنسا بتونس André PARANT. وتناول اللقاء مزيد دعم التعاون العسكري بين البلدين و تنويع مجالاته .

وأشاد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة بثراء التعاون الثنائي العسكري ونوعيته، مؤكدًا ضرورة الارتقاء به في مجالات الاستباق والتوقي من التهديدات غير التقليدية والتكوين والتدريب وتبادل الخبرات.

ومن جهته أعرب السفير الفرنسي عن استعداد بلاده لتوسيع التعاون العسكري القائم بين البلدين الصديقين.

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