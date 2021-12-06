سليانة: تساقط كميات من الثلوج بمرتفعات معتمديتي مكثر وكسرى

شهدت مرتفعات معتمديتي كسرى ومكثر في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، تساقط كميات من الثلوج وسط انخفاض حاد لدرجات الحرارة



وذكر مصدر من الحماية المدنية في تصريح ل(وات) أن كميات الثلوج المتساقطة لم تتسبب في تعطيل حركة المرور، لافتا الى أن مصالح الحماية المدنية والتجهيز عاينت الطرقات والمسالك الفرعية



كما شهدت مدينة سليانة، صباح اليوم، تساقط كميات من الأمطار وفق ماعاينته صحفية(وات)



