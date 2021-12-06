نفزة تلقت 48 مم من الامطار خلال 24 ساعة الماضية وتساقط محدود للثلوج بولاية سليانة

سجلت منطقة نفزة من ولاية باجة، أعلى التساقطات المطرية خلال 24 ساعة الماضية، بتلقيها 48 مليمترا في وقت سجلت مناطق كسرى ومكثر والروحية تساقط بعض الثلوج.



وبين المعهد الوطني للرصد الجوي، في بلاغ له ان قائمة المناطق الممطرة، تضمنت 15 ولاية وقد سجلت المحطات تفاوتا في الكميات تراوح بين المليمتر الواحد و48 مليمترا "مم".



وفي ولاية جندوبة تهاكل في طبرقة 44 مم وعين دراهم 36 مم وهي نفس الكمية المسجلة على مستوى منطقة سد كساب التابعة لولاية باجة. وقد سجلت بلطة بوعوان 34 مليمتر و بني مطير 33 مليمتر (ولاية جندوبة).



وشهدت ولاية تونس نزول 8 مم بتونس قرطاج في حين بلغت 15 مم بشرفش من ولاية اريانة و7 مم بالخليدية التابعة لولاية بن عروس و 15 مم بشواط من ولاية منوبة.



وسجلت ولاية بنزرت نزول 35 مم على مستوى منطقة سجنان في حين بلغت الكمية في قرمبالية من ولاية نابل 9 مم و10 مم في عين عسكر من ولاية زغوان.



وهطلت الامطار بوتيرة اقل على مستوى ولاية سليانة لتسجل الكريب 11 مم، وولاية الكاف التي حصلت على كميات ترواحت بين 1 و 10 مم سجلتها منطقة نبر في حين سجلت محطات قفصة وسيدي بوزيد كميات في حدود 2 مم.



وعرفت الـ24 ساعة الاخيرة هبوب رياح بلغت سرعتها بحساب الكيلومتر في الساعة 90 كلم /س بالمنستير و 79 ببرج العامري و 72 بنابل والكاف والنفيضة و 68 ببنزرت وطبرقة والقصرين و 65 بتونس قرطاج وتالة في حين سجلت مطماطة ظهور دواوير رملية.



