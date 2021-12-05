تونس/الاردن: اللجنة الفنية المشتركة في مجال الموانئ توصي بوضع اتفاقية توأمة بين ميناء العقبة (الأردن) وأحد الموانئ التونسية

دعا الاجتماع الثاني للجنة الفنية المشتركة التونسية الأردنية في مجال الموانئ، الى العمل على إرساء مشروع اتفاقية توأمة بين ميناء العقبة (الأردن) وأحد الموانئ التونسية ومشروع اتفاقية تعاون في مجال السلامة المهنية والبيئية بالموانئ.



ويندرج هذا الاجتماع الثاني في إطار التوصيات المنبثقة عن الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة التونسية-الأردنية، وانعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة سفير تونس بعمان، خالد السهيلي وبحضور إطارات عن الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية وديوان البحرية التجارية والموانئ ومسؤولين عن شركة تطوير العقبة وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.



وأكد الاجتماع أهمية التعاون في مجال الموانئ باعتباره مساهما أساسيا في النهوض بالتجارة البينية ودوره في تنشيط الحركة التجارية والتي شهدت تطورا إيجابيا خلال السنوات الأخيرة واتفقوا على تكوين فرق عمل بين الخبراء للتعمق في المحاور المتداولة، لا سيما المتعلقة بالأمن والسلامة وحماية البيئة بالموانئ والتدريب وتبادل الخبرات.



وتداول المشاركون في الاجتماع حول تبادل الخبرات بخصوص عقود الإدارة والتشغيل للموانئ ورقمنة الخدمات المينائية والسلامة العامة في الموانئ وحماية البيئة والمحيط البحري والموانئ الخضراء إضافة الى تبادل المعلومات والإحصائيات والتحاليل والنشرات المتعلقة بمنظومة المجتمع المينائي.

وتطرقوا الى برامج التدريب وتبادل الخبرات للعاملين بقطاع الموانىء.



ورغم التداعيات التي افرزتها جائحة كوفيد-19 وتاثر سلاسل التوريد، تطورت المبادلات التجارية بين تونس والأردن خلال سنة 2020 بصفة ملحوظة اذ ارتفعت الصّادرات، بنسبة 43 بالمائة مقارنة بسنة 2019، وفق ما أكده سفير تونس بالأردن، خالد السهيلي.



وتتميّز الصّادرات التّونسية إلى الأسواق الأردنية بتنوّعها على غرار منتجات البحر والأسماك وزيت الزيتون الذي يقع إعادة تصديره من الأردن نحو دول الجوار والأدوية والقواطع الكهربائية والمواد الغذائية من زيت نباتي ومعلبات السردين والتن.

كما تشمل المنتوجات المصدرة من تونس إلى الأردن العجين الغذائي والأجبان وقطع غيار السيارات والسيراميك والبلاط والورق الصحي وفسفاط الصوديوم وكذلك آليات تقوية البث والشبكات والعمل عن بعد.





