بنزرت: توزيع 403836 لترا من الزيت المدعم بكافة المعتمديات خلال شهر نوفمبر

Publié le Dimanche 05 Decembre 2021 - 14:56 قراءة: 0 د, 35 ث
      
وات - افاد المدير الحهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي انه تم توزيع 403836 لترا من الزيت النباتي المدعم بالجهة خلال شهر نوفمبر المنقضي من قبل وحدتي التعليب المتواجدة بالولاية بمختلف معتمديات الولاية

واضاف المصدر نفسه ل(وات) بان فرق المراقبة الإقتصادية، تولت بمعية السلط المحلية، الاشراف الميداني على توزيع كميات إستثنائية بعدة مناطق من الجهة، ولاسيما الريفية منها، قدرت ب26880 لترا، وذلك حرصا على توجيه هذه المادة الحساسة نحو مستحقيها.

واضاف انه تم في الغرض عقد جلسات عمل تنسيقية مع وحدات تعليب الزيت النباتي المدعم وتجار الجملة للمواد الغذائية ودعوتهم لتأمين تزويد مختلف المعتمديات بهذه المادة وتلافي كل التجاوزات، علاوة على تكثيف المراقبة الميدانية، وذلك بهدف التصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة ولاحكام توزيع مادة الزيت النباتي المدعم وتوجيهها نحو مستحقيها.

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