مستقبل سليمان - محمد علي معالج مدربا جديدا

Publié le Samedi 04 Decembre 2021 - 17:29 قراءة: 0 د, 24 ث
      
اعلن مستقبل سليمان مساء اليوم السبت عن اتفاقه رسميا مع المدرب محمد علي معالج للاشراف على المقاليد الفنية لفريق اكابر كرة القدم الى موفى الموسم الحالي.

واوضح فريق الوطن القبلي انه تقرر ايضا الابقاء على بقية الاطار الفني الى جانب تقدم مفاوضاته مع ثلاثة لاعبين لتعزيز الرصيد البشري للفريق.

وكان كريم العرفاوي قاد فريق مستقبل سليمان بعد القطيعة مع المدرب شاكر مفتاح.

ومن جهته اشرف محمد علي معالج على اتحاد تطاوين قبل حصول القطيعة بينهما في نهاية مرحلة الذهاب.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237334



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  11:00 Jordanie - Maroc
  14:00 Liban - Algerie
  17:00 Soudan - Egypte
  20:00 Palestine - KSA
Arab Cup
.

السبت 04 ديسمبر 2021 | 29 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:17 07:16 05:44
Babnet
15°
 Babnet15° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-1118°-1012°-1018°-1219°-12
  • Avoirs en devises
    20246,3

  • (2 dec)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,26037 DT        1$ =2,90865 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 dec)   1071,2 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   