مستقبل سليمان - محمد علي معالج مدربا جديدا

اعلن مستقبل سليمان مساء اليوم السبت عن اتفاقه رسميا مع المدرب محمد علي معالج للاشراف على المقاليد الفنية لفريق اكابر كرة القدم الى موفى الموسم الحالي.



واوضح فريق الوطن القبلي انه تقرر ايضا الابقاء على بقية الاطار الفني الى جانب تقدم مفاوضاته مع ثلاثة لاعبين لتعزيز الرصيد البشري للفريق.



وكان كريم العرفاوي قاد فريق مستقبل سليمان بعد القطيعة مع المدرب شاكر مفتاح.



ومن جهته اشرف محمد علي معالج على اتحاد تطاوين قبل حصول القطيعة بينهما في نهاية مرحلة الذهاب.







