متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 4 ديسمبر

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الكاف: رصد حالتي وفاة و08 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال عشرة أيام





سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، خلال الأيام العشرة الاخيرة، حالتي وفاة و8 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد مع تراجع عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات إلى حدود مصابين إثنين يقيمان بأقسام الانعاش والعلاج المكثف.

وأظهر آخر تحيين للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة كورونا بالجهة، نشرته الإدارة الجهوية للصحة، تراجعا كبيرا في الوباء الذي ذهب ضحيته 696 شخصا منذ بداية الجائحة وذلك من مجموع 19673 إصابة مؤكدة بعدوى الفيروس التاجي. حيث لم تسجل اليوم سوى إصابة وحيدة جديدة.

من جهة أخرى، وحرصا على مزيد الإحاطة بالأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وخاصة في الارياف تنظم ادارة السكك الحديدية بتونس بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالكاف غدا الأحد حملة بمحطة فج التمر بمعتمدية الجريصة وذلك لتقصي امراض القلب والشرايين وضغط الدم وتأمين التلقيح لفائدة متساكني هذه المنطقة بالخصوص ولكل من يرغب في الحصول على هذه الخدمة من متساكني الولاية.



