أمطار رعدية بالشمال والوسط الغربي تكون أحيانا غزيرة  خلال هذه الليلة

يتواصل الوضع الجوي خلال هذه الليلة ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال والوسط الغربي، تكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وتتراوح الكميات بين 40 و60 مليمتر مع تساقط كثيف للبرد بأماكن محدودة

كما تتواصل الحرارة منخفضة ليلا ، مع تساقط الثلوج بالمناطق الغربية للشمال والوسط التي يتجاوز ارتفاعها 800 مترا

وينتظر أن تتقلص فاعلية هذه التقلبات بداية من صباح الغد السبت 4 ديسمبر 2021 وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي







