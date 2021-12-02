مونديال كرة اليد : المنتخب التونسي ينهزم في مباراته الاولى امام نظيره الدنماركي 16-34

خسر المنتخب التونسي لكرة اليد للكبريات امام نظيره الدنماركي بنتيجة 16-34 (الشوط الاول 8-16) في المباراة التي اقيمت يوم الخميس بقصر الرياضة بغرانوليرز لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الاول لبطولة العالم التي تتواصل الى غاية 19 ديسمبر الجاري باسبانيا.ولحساب المجموعة ذاتها، فاز منتخب كوريا الجنوبية على نظيره الكونغولي بنتيجة 37-23.ويتاهل اصحاب المراكز الثلاثة الاولى الى الدور الرئيسي بينما يلعب صاحب المرتبة الرابعة في مسابقة كاس رئيس الاتحاد.س 18 : تونس - كوريا الجنوبيةس 20 و 30دق : الدنمارك - الكونغوس 18 : تونس - الكونغوس 20 و30 دق : الدنمارك - كوريا الجنوبية