متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 2 ديسمبر

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مدنين: تسجيل حالة وفاة و36 اصابة محلية جديدة وغلق قسم اخر باحدى الاعداديات



سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الماضية، حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" ارتفع على اثرها اجمالي وفايات الفيروس باجهة الى 1165 حالة وفاة، فيما رصدت 38 اصابة جديدة منها اصابتين وافدتين و36 اصابة محلية ب6 معتمديات في عودة لانتشار الفيروس خاصة في الوسط المدرسي



ففي الوسط المدرسي، تم تسجيل 7 اصابات جديدة بمدنين الشمالية وحومة السوق وميدون، وادت هذه الحالات الى غلق قسم اخر باعدادية حومة السوق ليصبح ثاني قسم مغلق بنفس المؤسسة، في حين يرتفع العدد الجملي للاقسام المغلقة الى 4 اقسام بعدد من المؤسسات التربوية بالجهة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.



وتوزعت الاصابات المحلية الجديدة وفق ما افاد به العنز (وات)، بين 16 اصابة بحومة السوق و10 اصابات بميدون و3 اصابات بكل من مدنين الشمالية والجنوبية وجرجيس واصابة واحدة ببني خداش، وذلك من جملة 585 عينة خضعت للتحاليل، لترتفع نسبة الحدوث الى 6 بالمائة في حين وصل العدد الجملي للاصابات المحلية الى 33306 اصابات.



وارتفع عدد الجرعات المقدمة ضد فيروس "كورونا" الى 384651 جرعة بتقديم 857 جرعة يوم امس الاربعاء بمختلف مراكز التلقيح.



